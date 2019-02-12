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Дракслер: Отсутствие Неймара и Кавани не должно помешать ПСЖ в противостоянии с Манчестер Юнайтед

12 февраля 00:14 82 Читати українською
Дракслер: Отсутствие Неймара и Кавани не должно помешать ПСЖ в противостоянии с Манчестер Юнайтед
Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер / соцсети

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"В Манчестер Юнайтед собраны замечательные игроки, но то же самое можно сказать и о нас. Конечно, очень жаль, что нам не помогут Неймар, Эдинсон Кавани и Томас Менье. Однако это не должно помешать нам сделать свое дело завтра вечером. Мы способны решить свою задачу.

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В этом году противостояние в 1/8 финала будет не таким, как в 2018-м. Мы должны доказать, что можем выигрывать. Такой матч смотреть будут все, и мы должны ответить своей игрой на футбольном поле.

Думаю, МЮ будет играть так же, как и в последних матчах. Они будут идти вперед, это совершенно очевидно, но не стоит забывать, что впереди еще ответный матч в Париже. Завтра ничего не решится. Будет тактическая борьба.

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Спрашивал у Ди Марии о Манчестер Юнайтед, но не буду говорить то, что он мне рассказал. Завтра Анхель будет готов к бою. Это важный игрок в нашей команде. Нам не помогут Неймар и Кавани, поэтому от Ди Марии будет зависеть очень многое. Надеюсь, у него завтра все получится", – цитирует Дракслера пресс-служба УЕФА.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер
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