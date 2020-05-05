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Дракслер может перебраться в Серию А

00:45 16 Читати українською
Дракслер может перебраться в Серию А
Юлиан Дракслер / AFP

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер следующий сезон может начать в итальянской Серии А.

Немецкий вингер в поисках нового клуба обратил внимание на Серию А, утверждает Calciomercato.

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Дракслер желает сменить команду в ближайшее трансферное окно, хотя имеет еще год по контракту с ПСЖ. Французский гранд не будет оказывать препятствий трансферу 26-летнего немца, если получит солидные отступные. Дракслер хотел бы попробовать свои силы в Ювентусе либо в Милане, однако может оказаться слишком дорогим для обоих клубов.

В нынешнем сезоне Юлиан Дракслер провел лишь 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач.

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