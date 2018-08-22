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Дракслер может оказаться в Севилье, Тайсон также является одним из вариантов

13:36 46 Читати українською
Дракслер может оказаться в Севилье, Тайсон также является одним из вариантов
Юлиан Дракслер / соцсети

Севилья заинтересована в приобретении вингера ПСЖ Юлиана Дракслера. Запасным вариантом является полузащитник Шахтера Тайсон.

Севилья планирует осуществить громкий трансфер до конца летнего окна. По информации AS, ряды андалусийцев может пополнить хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер.

Дракслер может стать одноклубником Коноплянки

Немец не является основным игроком в составе своего нынешнего клуба из-за большой конкуренции. 24-летнего вингера сватали в Шальке, воспитанником которого он является, и дортмундскую Боруссию.

Почти невозможным является приобретение Николя Пепе из Лилля и Аллена Сен-Максимена из Ниццы, но "рохибланкос" не исключают возможности подписать Тайсона, однако сообщается, что "горняки" захотят получить 15 млн евро.

Милан нацелился на Юлиана Дракслера

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