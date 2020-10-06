"Прошлый сезон был не самый лучшим для меня. Не только по спортивным причинам, но из-за травм. А потом он и вообще досрочно завершился из-за коронавируса. Это безусловно был тот сезон, который я должен забыть.

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Летом я думал о том, чтобы попробовать себя где-то еще. Из-за ситуации с коронавирусом было сложно найти клуб, в котором меня бы все устраивало. В итоге я решил, что не хочу принимать поспешных решений и продолжил искать свой путь в парижской команде", – цитирует Дракслера Bild.

Напомним, Юлиан защищает цвета ПСЖ с 2017-го, перейдя из Вольфсбурга за 36 млн евро. В прошлом сезоне Лиги 1 Дракслер провел лишь 11 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами.

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