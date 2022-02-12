Концовка поединка между Порту и Спортингом превратилась в настоящий произвол.

Сразу после финального свистка команды тренеры и персонал сбились в огромную толпу ненависти и агрессии.

Яркая битва за португальский трон в видеообзоре матча Порту – Спортинг – 2:2

Хавбек Спортинга Палинья ударил кулаком в нос прибежавшего из лавы запасных голкипера Порту Марчесина. Традиционный приступ ярости случился у 38-летнего Пепе, а нападающий лиссабонцев Табата толкнул кого-то из администраторов на газон. Арбитр Жоау Пинейру не успевал прятать красную карточку – удаление получили Палинья, Марчесин, Пепе и Табата, хотя дальнейшее расследование может "догнать" и других драчунов.

Если вспомнить о спортивной составляющей, то ничья позволила Порту спокойно оставаться на вершине таблицы на расстоянии 6 очков от Спортинга.

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