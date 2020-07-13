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Драка Жерсона с партнером: президент Анкарагюджю дал комментарий относительно дальнейшей судьбы динамовца

13:08 - Читати українською
Драка Жерсона с партнером: президент Анкарагюджю дал комментарий относительно дальнейшей судьбы динамовца
Жерсон Родригес / Сайт Анкарагюджю

Президент Анкарагюджю Фатих Мерт отреагировал на драку между Жерсоном Родригесом и Анте Кулушичем.

"Жерсон – важный игрок для нас. Но он поступил очень плохо против своего вице-капитана.

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Сейчас он не в нашей команде. Мы пытаемся найти "золотую середину" решения этой ситуации. Я надеюсь, что мы найдем ее. Если же нет, то мы продолжим без него", – цитирует Мерта Viralspor.

Напомним, Жерсон Родригес выступает за Анкарагюджю на правах аренды из киевского Динамо. 25-летний форвард успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю Турция
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