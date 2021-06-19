"Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом краю, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры – это уже успех.

Украина – Австрия: матч рассудит арбитр, который зафиксировал первую победу "сине-желтых" в истории Евро

Среди украинцев есть много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера вроде Ярмолы, а также Малиновский, который отыграл превосходный сезон в Аталанте. У него тоже есть роскошный удар левой. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться", – цитирует Александара Драговича официальный сайт УЕФА.

Напомним, решающий для "сине-желтых" матч группового раунда Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В первых двух турах подопечные Андрея Шевченко набрали три очка, минимально уступив Нидерландам и преодолев Северную Македонию.

"Тягне ламаний-переламаний Ярмоленко": Зінченко і Маліновський знову під ударом – реакція на "валідол" у Бухаресті