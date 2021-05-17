Австриец отказался от предложения московского Динамо, информирует журналист Макс Билефельд.

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Летом контракт Драговича с Байером завершается, но "фармацевты" не против продлить его еще на год. Также в услугах бывшего центрбека киевского Динамо заинтересован Кельн. Впрочем, сам Драгович склоняется к альтернативному варианту. Защитник пообещал переход президенту своего родного клуба – Црвены Звезды.

Добавим, что Драгович провел 28 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами и одним ассистом.

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