Драгович отказался переходить в московский клуб – экс-динамовец имеет два варианта в Бундеслиге, но приоритет другой
Российский чемпионат не соблазнил защитника Байера Александара Драговича.
Австриец отказался от предложения московского Динамо, информирует журналист Макс Билефельд.
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Летом контракт Драговича с Байером завершается, но "фармацевты" не против продлить его еще на год. Также в услугах бывшего центрбека киевского Динамо заинтересован Кельн. Впрочем, сам Драгович склоняется к альтернативному варианту. Защитник пообещал переход президенту своего родного клуба – Црвены Звезды.
Добавим, что Драгович провел 28 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами и одним ассистом.
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