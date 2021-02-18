Немцы умудрились пропустить три гола до перерыва, и последний полностью на совести экс-легионера Динамо.

Драгович может бесплатно перейти в московский клуб – защитнику приписывали возвращение в Динамо

Защитник Янг Бойз без особых надежд запустил мяч на чужую половину, где Драгович боролся с Мешиком. Центрбэк Байера сыграл на опережение и вроде должен был спокойно разбираться в ситуации. Впрочем, австриец неуклюже махнул мимо мяча, выведя Мешика на рандеву с голкипером – 0:3.

Напомним, что контракт Драговича с Байером истекает летом, и клуб не намерен продлевать соглашение.

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