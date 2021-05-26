Австриец подписал трехлетнее соглашение с Црвеной Звездой, куда перебрался из Байера, сообщает официальный сайт сербского клуба.

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"Я очень рад подписать контракт. Я всегда говорил, что это моя мечта – выступать за Црвену Звезду, и это, наконец, стало реальностью. Я был немного нервным и взволнованным, потому что это мой любимый клуб. Я не могу дождаться начала тренировок с моей новой командой.

Откуда такая любовь к Црвены Звезды? Мой дедушка – причина, из-за которой я так люблю этот клуб. Когда я был мальчиком, он водил меня на матчи. Я вырос, наблюдая за этой командой и мечтая о ней. Мой дедушка сегодня очень счастливый человек", – приводит слова Драгович офіційний сайт Црвени Звезди.

Добавим, что Драгович провел 28 матчей в текущем сезоне в составе Байера, отличился 2 голами и одним ассистом.

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