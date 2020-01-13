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Драгович может продолжить карьеру в Милане

13 января 22:18 279 Читати українською
Драгович может продолжить карьеру в Милане
Александар Драгович / фото из открытых источников

Защитник Байера Александар Драгович, который выступал за киевское Динамо, попал в сферу интересов Милана.

Милан заинтересован в подписании Александара Драговича, сообщает Spox.com.

Украина – непростой соперник, они не потерпели ни одного поражения в отборе к Евро-2020, – Драгович

Отмечается, что в трансфере заинтересован спортивный директор Милана и легенда клуба Паоло Мальдини. Контракт Драгович с Байером рассчитан до лета 2021, а сам леверкузенский клуб планирует выручить за игрока не менее 10 млн евро.

К слову, австриец провел 13 матчей за Байер в текущем сезоне, отметившись результативными действиями. Напомним, Драгович выступал за киевское Динамо с 2013 по 2016 годы. Кроме этого, защитник станет соперником сборной Украины в составе Австрии на Евро-2020, матч состоится 22 июня.

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