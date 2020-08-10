Драгович может оказаться в клубе Серии А – туда же сватают Супрягу

Болонья серьезно заинтересована в услугах 29-летнего австрийца, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Драгович провел очередной посредственный сезон за Байер – 15 матчей в Бундеслиге без результативных действий, но одним удалением. Контракт защитника истекает через год, поэтому "фармацевты" не будут просить за игрока больших денег. Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини уже начал переговоры, надеясь в ближайшее время оформить трансфер экс-легионера Динамо (2013-2016 годы в составе киевлян).

Напомним, этим летом слухи связывают с Болоньей и форварда Владислава Супрягу, который после удачной кампании в аренде за СК Днепр-1 вернулся в Динамо.

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