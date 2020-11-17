Црвена Звезда ведет переговоры о зимнем переходе 29-летнего австрийца, информирует Telegraf.rs.

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Текущий сезон не стал прорывным для Драговича – всего 3 матча в Бундеслиге. Следующим летом сборная Австрии будет играть на Евро, и центрбек рискует потерять место в основе. Ради стабильной игровой практики Александар может променять Бундеслигу на скромную Сербию, которая является его исторической родиной. Зимой Црвена Звезда планирует продать одного из своих ключевых игроков, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты Драговича.

Напомним, четыре года назад Байер приобрел защитника у Динамо за 21 млн евро. Впрочем, Драгович провалился в Германии, а сезон 2017/18 в аренде за Лестер также был неудачным.

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