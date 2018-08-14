Драгович может перейти в Аталанту

Защитник Байера Александар Драгович может продолжить карьеру в Серии А.

Итальянская Аталанта близка к подписанию бывшего защитника Байера Александара Драговича, сообщает издание gianlucadimarzio.

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В прошлом сезоне Драгович выступал за Лестер на правах аренды. 27 летний австриец провел за "лисиц" 11 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Напомним, Драгович выступал за киевское Динамо с 2013 по 2016 год, проведя за киевлян 66 матчей.

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