Драгович близок к переезду в Турцию – тамошний гранд гарантирует экс-защитнику Динамо место в основе

Защитник немецкого Байера и сборной Австрии Александар Драгович провел переговоры относительно своего перехода в Галатасарай.

28-летний футболист не имеет стабильного места в основе "фармацевтов", поэтому находится в активном поиске новой команды. Австриец стремится сменить клубную прописку, чтобы увеличить свои шансы на участие в Евро-2020.

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Гарантировать Драговичу место в основе готов Галатасарай. Стамбульский гранд уже провел переговоры с футболистом и является главным претендентом на него, информирует Sporx. Речь идет об аренде до окончания текущего сезона с правом выкупа. Подписать Драговича готова и итальянская Болонья, но в клубе Серии А австрийцу ничего не гарантируют.

Напомним, Драгович перешел в Байер летом 2016 из киевского Динамо за 18 млн евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

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