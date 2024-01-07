Драгоценный новичок Челси снова травмировался – он сыграл лишь в 4 матчах в сезоне 2023/24
Нападающий Челси Кристофер Нкунку пополнил лазарет команды.
Француз не принял участие в матче Кубка Англии против Престона (4:0). Главный тренер Маурисио Почеттино сообщил, что Кристофер Нкунку получил травму бедра во время тренировки.
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По информации журналиста Рахмана Османа, новое повреждение оказалось серьезнее, чем ожидалось. Французский нападающий пропустит минимум три недели.
Кристофер Нкунку присоединился к Челси летом 2023 года за 60 миллионов евро. Из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. В целом он сыграл лишь в четырех матчах в текущем сезоне за "синих". В его активе один гол в АПЛ.
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