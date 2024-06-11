"Выводы из товарищеских матчей точно помогут. Мы планировали эти встречи. Я очень доволен, что закончили эти матчи без травм. Это очень важно.

Молдова – Украина: болельщики выбрали неочевидного "Льва матча"

Все 26 игроков. Сегодня Миколенко сделает обследование. Это другой голеностоп, не тот, который был травмирован ранее. Надеюсь, что все будет нормально.

Разберем игру. Не важно, выиграли или проиграли. Важно спокойно разобрать матч и готовиться к Евро. Понимали, что будут ошибки. Нужно их исправлять. Хорошо, что одержали победу в последнем матче, получили уверенность перед Евро. Очень важно, чтобы в лагере сборной была хорошая атмосфера.

Выход на Евро – большое событие для страны, которая находится в состоянии войны. Я очень благодарен всем болельщикам. Все игроки и тренерский штаб будут делать все возможное для нашей страны. Будем стараться достойно представить Украину на Евро", – сказал Ребров в комментарии MEGOGO.

Напомним, сборная Украины завершила активную подготовку к чемпионату Европы, на котором стартует 17 июня матчем против Румынии. Также в борьбе за выход в 1/8 финала турнира "сине-желтые" сыграют со Словакией и Бельгией.

Украина разгромила Молдову в последнем спарринге перед Евро-2024, но потеряла Миколенко