"Как бы я не играл, как бы не забивал те выходы один на один или в пустые ворота ... Уже был уверен, что в следующем матче играть не буду, а Йовичевич все равно называет состав, и я в основе. Я снова не забиваю, а он подходит: "Красавец, выполняешь работу, объем, все здорово. Забьешь-забьешь". Это доверие я не оправдал, конечно, и подвел Йовичевича.

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Вроде и неплохо играл, но нападающий должен забивать. Было достаточно моментов, которые команда создавала для меня, однако я их просто терял. Конечно, это нервирует команду, начинается какая-то разбалансировка и психологическое давление. Один момент не забил, второй, третий... У тебя неуверенность, кто-то из партнеров плюется, кто-то уже пихает... Это влияет на результат и игру команды. Хотя, повторюсь, в то время доверие было бешеной", – сказал Сергийчук в интервью Українському футболу.

Напомним, Михаил Сергийчук выступал за "зелено-белых" в 2014-2016 гг. За это время нападающий провел 24 матча за клуб, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Летом 2024 года Сергийчук присоединился к Тростянцу, который выступает во Второй лиге.

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