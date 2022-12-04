"Конечно, Месси просто замечательный. Мне выпала честь играть против Диего Марадоны, а теперь тренировать против Лионеля Месси. Они оба замечательных игрока, и Аргентина должна быть так горда и счастлива иметь футболистов такого калибра.

Я просто очень хотел победить для нации, болельщиков и футбола в Австралии. Выйти в 1/8 финала было мало – я хотел большего. Вот такой я. Я знаю, некоторые люди могут быть довольны этим, но я такой.

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Сказал ребятам, что не могу больше гордиться усилиями и всем, что они дали мне и нации. Это был путь длиной четыре с половиной года, трудный путь для всех. Мы немного разочарованы, потому что могли бы выжать из этого что-то большее, но я надеюсь, что Австралия гордится этими игроками. Я благодарю их за всю их работу, усилия, которые они вложили в эту кампанию. Речь идет о том, чтобы заставить нацию гордиться, и я уверен, что мы это сделали.

О своем будущем я не думал. Мой контракт истек, и я просто хочу уйти, отдохнуть, успокоиться и посмотреть, что произойдет. Я очень много работал в этой кампании. Я даже не думал о себе. Мне нужен перерыв, отдых и, надеюсь, потом хорошие переговоры с нашей Ассоциацией", – цитирует Арнольда The Guardian.

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