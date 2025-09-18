"Я сравниваю его первый год в Роме с (первым годом – прим.) Джеко, которого считаю одним из лучших форвардов всех времен. Довбик показал впечатляющие результаты – 17 голов. Неплохо по сравнению с Джеко в его первый год.

Итальянский чемпионат нелегкий для тех, кто переходит из Испании. Довбик силен физически, но ему нужно работать над тактикой и техникой. Конечно, как сказал тренер, ему нужно работать больше. Он – часть команды и важный игрок", – приводит слова Канделы IlRomanista.

Напомним, что в текущем сезоне Артем Довбик сыграл лишь в двух матчах за Рому, суммарно проведя на поле 33 минуты. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

