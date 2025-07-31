Форвард Ромы Артем Довбик восстановился после повреждения и сыграет в товарищеской игре.

Рома официально назвала основной состав на игру против французских Канн.

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В стартовую одиннадцатку попал и украинец Артем Довбик. Это будет первая игра для нашего форварда после повреждения, из-за которого он пропустил старт предсезонной подготовки команды.

Этот матч может стать хорошим шансом для Довбика поразить игрой нового наставника Ромы Джана Пьеро Гасперини, ведь конкурент украинца Эван Фергюсон уже неоднократно отмечался в товарищеских матчах римлян.