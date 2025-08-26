Известный украинский ведущий Игорь Цыганик отреагировал на информацию о том, что нападающий Ромы Артем Довбик может перейти в испанский Вильяреал.

“Сейчас все крутят, что Довбик должен перейти в Вильяреал, что об этом практически договорились. Это неправда. Рома даже не рассматривает предложение Вильяреала. Желание Вильяреала – это желание Вильяреала, но никто ни с кем ни о чем не договорился. Нет никаких договоренностей.

Довбик работает с мыслями о том, что он проведет этот сезон в Роме, с желанием помочь именно этой команде. Сам итальянский клуб не рассматривает предложения, если они не удовлетворяют его аппетиты. Это достаточно серьезный клуб, в аренду они никого отдавать не собираются.

Если придет серьезное предложение, в районе 40 миллионов евро, тогда возможен какой-то вариант рассмотрения. А эти все аренды не проходят: тут нет никаких вариантов. Если Довбик куда-то перейдет, я обязательно об этом скажу. А сейчас...Да, Вильяреал хотел бы Довбика, но вариант, который они предлагают, Рома даже не рассматривает. И сам Артем на этом этапе такого варианта даже не рассматривает.

Есть интерес со стороны английских клубов. И если Довбик и сможет куда-то сейчас перейти, то это, скорее всего, будет именно английский клуб, английский гранд. Который сделает Роме серьезное предложение", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Впоследствии авторитетный инсайдер Фабрицио Романо также заявил, что Артем Довбик не собирается переходить в Вильяреал. Контракт украинца с Ромой рассчитан до 2029 года.

