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Довбик рассказал, когда вернется в общую группу

16:52 18 Читати українською
Довбик рассказал, когда вернется в общую группу
Артем Довбик / соцсети

Форвард Митьюлланда Артем Довбик прокомментировал свое восстановление после травмы колена.

"Сейчас я совершаю небольшие пробежки, жонглирую мячом. В общем занимаюсь в щадящем режиме, чтобы не случилось рецидива травмы. Приблизительные сроки моего появления в общей группе составляют еще пять-шесть недель.

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Сложно психологически такое долгое время находится вне игры, но очень приятно, что в Мидтьюлланде всячески меня поддерживают и желают скорейшего выздоровления. Я, если честно, уже очень соскучился по футболу, поэтому жду не дождусь дня, чтобы снова выйти на поле", – цитирует Довбика Команда 1.

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Теги
Митьюлланд Митьюлланд Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом Мир
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