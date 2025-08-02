Товарищеский матч

Рома – Ланс – 2:0

Голы: Манчини, 14, Суле, 55

Артем Довбик начал контрольный матч с Лансом на скамейке запасных – Джан Пьеро Гасперини предпочел выпустить в стартовом составе Эвана Фергюсона. Однако ирландец выглядел в первом тайме не лучшим образом – за 45 минут он нанес лишь один неточный удар, поэтому в перерыве был заменен на Довбика.

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Едва Артем появился на поле, как на 48-й минуте заработал желтую карточку – он сфолил на Мачадо неподалеку от собственных ворот, но Сатриано пробил с этого штрафного неточно.

В целом второй тайм получился смазанным – из-за большого количества замен с обеих сторон. Голы Манчини и Суле не стали для римлян главными событиями встречи – к сожалению, Н'Дика (40-я минута) и тот самый Суле (69-я минута) получили травмы и были вынуждены досрочно покинуть поле. Тем не менее, Артем поучаствовал во втором голе: он запрессинговал вратаря, заблокировал защитника соперника и тем самым помог Суле забить.

На 80-й минуте Довбык заработал для Ромы опасный штрафной, с которого Эрмосо нанес прямой удар по воротам. Однако голкипер Ланса Гуртнер отбил мяч на угловой.

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