Тифози Ромы восхищаются Артемом Довбыком и его партнером по нападению Элдором Шомуродовым.

Лидер Динамо озвучил главную проблему Довбыка в Роме: "Я с закрытыми глазами знал, где он"

Болельщики даже придумали шуточные прозвища дня нападающих, сообщает il Romanista.

Дуэт украинца и узбека уже окрестили U2 в честь легендарной рок-группы. Кроме этого Довбика зовут Бэтменом, а Шомуродова – его помощником Робином. Наиболее восторженные фанаты и вообще называют их одним длинным словом – ШомуроДовбик.

Добавим, что 27-летний украинец забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 43-х поединках за "волков". На счету Шомуродова 7 мячей и 4 голевые передачи в 33-х матчах.

Рома одолела Интер и продралась в зону ЛЧ – Довбык упустил 100-процентный шанс, но выгрызал победу на зубах