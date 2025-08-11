Украинский нападающий Артем Довбик не вписывается в планы Джана Пьеро Гасперини. Ситуацией форварда в Роме может воспользоваться вернувшийся в АПЛ Лидс. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Не пишите, что Довбик мне не нравится": Гасперини защитил украинца перед журналистами

"Павлины" ранее рассматривали других форвардов: одним из вариантов был Родриго Мунис из Фулхэма, но высокая цена за игрока отпугнула команду, а трансфер Николы Крстовича из Лечче сорвался. Это заставило боссов клуба искать альтернативу. Теперь Лидс нацелен на Довбика, который ранее попал в сферу интересов Вест Хэма. В английском клубе считают, что сумма в 36 млн евро (32 млн фунтов стерлингов) будет достаточной за украинца.

В Роме ранее сообщали, что не собираются прощаться с Артемом за менее чем 40 млн евро, чтобы отбить цену за его переход из Жироны в 2024 году. Если "волкам" удастся продать Довбика, они попытаются пойти за тем же Крстовичем, игра которого очень нравится Гасперини.

Добавим, что Лидс – это культовый клуб, который трижды выигрывал чемпионство Англии, а также доходил до финала ЛЧ в сезоне 1974/75, где уступил Баварии.

