"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ребят из Marca. Они доставили мне этот трофей.

Довбык наконец-то дождался трофея Пичичи – фото украинца с наградой

Я хотел бы поблагодарить Жирону за эту возможность показать себя в Ла Лиге. Также благодарю моих бывших партнеров по команде. Это не мой трофей, это наш трофей. Я думаю, мы его заслужили.

Это был невероятный сезон для всех, и все это благодаря нашему тренеру. Он очень сильный тренер, и он дал мне многое", – сказал Довбик в комментарии Marca.

Напомним, 27-летний украинец не смог прилететь в Мадрид на церемонию Marca, поэтому получил свой приз в офисе "волков". К сожалению, с новой командой все не так ярко – всего 4 гола после 12 туров Серии А.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбик мог спасти от поражения, но не попал по мячу