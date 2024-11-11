Довбик поблагодарил экс-одноклубников за помощь в получении Пичичи: "Это не мой трофей, это наш трофей"
Форвард Ромы Артем Довбик прокомментировал вручение трофея самому результативному бомбардиру Ла Лиги.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ребят из Marca. Они доставили мне этот трофей.
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Я хотел бы поблагодарить Жирону за эту возможность показать себя в Ла Лиге. Также благодарю моих бывших партнеров по команде. Это не мой трофей, это наш трофей. Я думаю, мы его заслужили.
Это был невероятный сезон для всех, и все это благодаря нашему тренеру. Он очень сильный тренер, и он дал мне многое", – сказал Довбик в комментарии Marca.
Напомним, 27-летний украинец не смог прилететь в Мадрид на церемонию Marca, поэтому получил свой приз в офисе "волков". К сожалению, с новой командой все не так ярко – всего 4 гола после 12 туров Серии А.
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