В расположении сборной Украины царит дружеская атмосфера – это подтвердили Артем Довбик и Георгий Судаков постами в соцсетях.

Сборная Украины легко разбила Молдову (4:0), а Георгий Судаков стал одним из главных героев. Хавбек Шахтера забил сам, еще и ассистировал обоим игрокам Жироны – Виктору Цыганкову и Артему Довбику.

Молдова – Украина – 0:4 – видео голов и обзор матча

Судаков в Instagram написал "С испанцами имеем коннект", отметив сыгранность между ним, Цыганковым и Довбиком. Артем успел остроумно пошутить, ответив: "70 миллионов нет". Именно такую сумму за Георгия якобы хочет получить Шахтер.

Добавим, что на Евро-2024 сборная Украины попала в группу E, где соперниками станут Румыния (17 июня), Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Украина разгромила Молдову в последнем спарринге перед Евро-2024, но потеряла Миколенко