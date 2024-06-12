Жирона в твиттере объявила, что Артем Довбик был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

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Это и неудивительно – форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата (24 гола в 36 матчах Ла Лиги), что помогло Жироне занять третье место и впервые в истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

К слову, Артем попал на радары топ-клубов благодаря такому выступлению в первом сезоне в Испании. Главным претендентом на украинского форварда является Атлетико, который готов выплатить 50 миллионов отступных.

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