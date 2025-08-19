Форвард Ромы Артем Довбик может оказаться в Милане в конце трансферного окна.

Украинский нападающий среди кандидатов на усиление атаки Милана, сообщает Gazzetta. "Россонери" стремятся подписать нового центрального нападающего еще до старта чемпионата, и неожиданный трансфер Довбика не исключен.

Клуб рассматривает Артема как потенциальное подкрепление благодаря его техническим характеристикам и опыту игры в Серии А. Хотя главной целью Милана остается Расмус Хёйлунд, сделка с датчанином пока выглядит сложной. В списке также фигурирует Душан Влахович.

Напомним, Рома год назад покупала Довбика у Жироны за 30,5 млн евро + бонусы. Украинец в дебютный сезон провел 45 матчей, оформив 17 голов и 4 ассиста. Впрочем, после прихода на тренерский мостик Гасперини перспективы Артема в столице Италии стали крайне туманными.

