Арсенал продолжает приближать досрочное чемпионство Ливерпуля. "Канониры" в последнем в этом сезоне столичном дерби не сумели переиграть Кристал Пэлас (2:2), хотя дважды на протяжении матча вели в счете. Эта ничья для пушкарей стала уже 13-й по счету в рамках АПЛ. К слову, в поединке против "орлов" у Артеты не нашлось места в основе для Александра Зинченко, который принял активное участие в разгроме Ипсвича в прошлом туре (4:0), записав на свой баланс ассист.

Довбик заинтересовал клубы АПЛ, которые бьются за ЛЧ – судьба украинца зависит от одной персоны

Против Пелес же украинец просидел весь матч на скамейке запасных. Место левого же защитника со старта занял Майлз Льюис-Келли, который почти точно появится в основе в рамках первом полуфинальном матче ЛЧ против ПСЖ. Схватка, напомним, состоится во вторник в Лондоне. Что же до внутренних соревнований, то Ливерпуль опережает Арсенал на 12 баллов, имея игру в запасе. В Манчестер Сити, который идет третьим, всего лишь 6 очков отставания от "канониров", в Ноттингеме на семь пунктов меньше.

Еще до этого матча AS Roma Live распространила сенсационный инсайд о том, что АПЛ может получить на баланс шестого украинского легионера (с учетом дисквалифицированного Мудрика). Речь о нынешнем нападающем Ромы Артема Довбика, в услугах которого заинтересованы Астон Вилла и Ньюкасл. Что интересно, бирмингемцы пытались подписать украинца еще прошлым летом, когда Артем колебался между мадридским Атлетико и собственно итальянской Ромой. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Довбик должен осуществить свою мечту о ЛЧ в клубе, преодолевающем кризис – шансы украинца выросли неожиданно на ровном месте