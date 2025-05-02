"Я все еще верю в Довбика, он игрок, который достиг значительного прогресса и которому еще многое нужно совершенствовать. Это неплохая покупка, потому что если взять лучшего бомбардира Ла Лиги, это много значит.

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Есть те, кто адаптируется раньше, и те, кто адаптируется позже, но он все равно принес много важных очков, и его первый год положительный. Ему еще нужно совершенствоваться", – цитирует Раньери Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что Артем Довбик в текущем сезоне сыграл за Рому в 43 матчах, в которых забил 16 голов и отдал четыре ассиста.

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