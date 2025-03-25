Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини может возглавить Рому в ближайшее время.

Итальянский специалист является приоритетным кандидатом на пост наставника Ромы, сообщает Romapress. Несмотря на это, клуб пока не принял окончательного решения, взвешивая и другие варианты. Среди альтернатив рассматриваются Фариоли, Монтелла и Конте, но именно Гасперини считается главным претендентом.

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Спортивный директор Ромы Гизольфи и Клаудио Раньери уже выясняли возможность приглашения Гасперини. В Риме хотят начать новый проект, и 66-летний тренер видится идеальным вариантом для этой миссии.

Ранее сообщалось, что Гасперини прибыл в Рим на вручение Национальной премии имени Энцо Беарзота и отметил, что каждый тренер мечтает работать в Роме.

Напомним, Гасперини возглавляет Аталанту с 2016 года. Самым большим его достижением с клубом стала победа в Лиге Европы.

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