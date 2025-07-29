В Роме обостряется конкуренция в атаке – Артем Довбик вынужден догонять Эвана Фергюсона, который ярко стартовал в товарищеских матчах, тогда как украинец до сих пор не провел ни одной игры из-за травмы.

Рома забила 23 гола в первых двух матчах Гасперини – конкурент Довбика оформил покер в дебютной игре (ВИДЕО)

Фергюсон, арендованный у Брайтона с правом выкупа за 38 миллионов евро, уже забил 5 голов в двух спаррингах. Несмотря на то, что соперники были не самого высокого уровня, но такое начало четко сигнализирует: ирландец не собирается быть только дублером. Зато Довбик травмирован и пропустил все первые контрольные матчи. Его агент недавно заявил, что Артем не продается, однако в клубе признают: при подходящем предложении он может уйти.

Как сообщает Calciomercato, сам Довбик комфортно чувствует себя в Риме и еще в начале июля досрочно вышел из отпуска, чтобы как можно быстрее присоединиться к тренировкам Джан Пьеро Гасперини. Наставник, в свою очередь, хочет посмотреть на форварда во время турне в Англии, прежде чем принять окончательное решение.

В то же время Рома не исключает подписания еще одного нападающего. В случае ухода Довбика главной целью клуба остается Расмус Хёйлунд. Контактов с Манчестер Юнайтед пока не было, но англичане могут отпустить форварда в аренду в конце трансферного окна. Хейлунд уже работал с Гасперини в Аталанте, однако в АПЛ провел не лучшие сезоны.

Поэтому, учитывая многочисленные слухи, Довбику нужно срочно убедить тренера, что именно он должен быть основным форвардом команды.

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