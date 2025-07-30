"Футбол 24" разобрал матч Виктора Цыганкова за Жирону против Марселя, а также все слухи вокруг украинцев в Испании.

Жирона проиграла Марселю (0:2), пропустив оба гола с пенальти. Виктор Цыганков стал жертвой перестроений Мичела – украинец не получает достаточной поддержки на фланге или же игнорируется партнерами (Асприлья решил пробить метров с 30-ти, хотя на правом фланге был свободен Цыганков).

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Другой украинец, Владислав Крапивцов, приблизился к статусу запасного вратаря, заменив Гассанигу во втором тайме. Жирону же еще связывают с Олегом Очеретько из Шахтера, однако информацию эту как не подтвердили, так и не опровергли. Но жиронцы действительно нацелены на украинский рынок – возможно к Цыганкову и Крапивцову присоединится еще один наш соотечественник.

А Артема Довбыка снова возвращают в Испанию – якобы его хочет подписать Бетис. Правда, Рома хочет не менее 40 миллионов евро – примерно столько Жирона получила за украинского нападающего прошлым летом. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".