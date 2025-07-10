Скаут Алекс Великих высказался о приходе Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера Ромы и поделился мыслями, как это может повлиять на форварда сборной Украины Артема Довбика.

"Приход Джан Пьеро Гасперини в Рому стал достаточно сильным ходом руководства клуба и суперконсультанта Клаудио Раньери. Они выиграли конкуренцию у Ювентуса, Милана и ряда английских клубов. Однако для многих остается загадкой, как сложится карьера тренера в новом клубе после столько лет работы в Аталанте.

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Характер у тренера далеко не простой, а методы работы и отношение к игрокам чаще всего получают критику от самих футболистов и приводит иногда к конфликтам. Можно вспомнить и Папу Гомеса, и недавний скандал с Адемолой Лукманом.

Некоторые специалисты говорят, что в работе Гасперини с большим клубом и большими игроками могут возникнуть проблемы и здесь, видимо, вся надежда руководства на балансирующего роль Раньери,.

Артему Довбику при Гасперини придется еще больше бегать и вообще добавлять в физических кондициях. Сказать, что для Гасперини Довбик идеальный форвард или нет, пока рано делать выводы.

Нужно отметить, что опытный тренер имеет способность делать из многих молодых игроков звезд. Например, тот же Матео Ретеги попав в руки этого тренера, стал не просто забивать много голов, но и начал врываться в шорт-листы топ-клубов Европы. Надеюсь, нечто подобное произойдет и с украинским центрфорвардом", – цитирует Алекса Великих Sport.ua.

Напомним, летом Клаудио Раньери покинул пост главного тренера и будет работать в руководстве Ромы. Команду возглавил Джан Пьеро Гасперини, который ранее тренировал Аталанту.

К слову, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей в составе "волков" забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 28-летнего украинца с клубом рассчитан до 2029 года.

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