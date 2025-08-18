Рома планирует усилить звено атаки, подписав вингера Леона Бэйли. Как сообщает Фабрицио Романо, римляне достигли договоренности с Астон Виллой по трансферу.

Списанная звезда Манчестер Юнайтед дал окончательный ответ по трансферу в Довбик

Ожидается, что Бэйли присоединится к Роме на правах годичной аренды, за которую "волки" заплатят 2-3 миллиона евро. У римлян будет право выкупить игрока за 22 млн евро. Отмечается, Рома была приоритетным вариантом для вингера.

К слову, Леон Бэйли играл за Генк, где пересекался с Русланом Малиновским, Байер, а затем оказался в Астон Вилле. За бирмингемцев он сыграл в 144 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 24 ассиста.

Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбик снова не убедил