Руководство Жирона активно работает на трансферном рынке, чтобы усилить команду перед Лигой чемпионов.

Артем Довбик получил звание лучшего бомбардира Ла Лиги и привлек к себе внимание топ-клубов. Жирона решила, что если поступит соблазнительное предложение, то удерживать украинца не будут. Руководство каталонцев уже выбрало игрока, который смог бы заменить Довбика.

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Как сообщает Tipsbladet, Жирона нацелилась на 19-летнего форварда Копенгагена Орри Оскарссона. Испанский клуб сделал предложение в размере 100 миллионов крон (11 млн евро), но датчане отказались продавать своего игрока. Копенгаген имеет желание сохранить исландца в своей команде.

Орри Оскарссон выступает за Копенгаген с 2022 года. В его активе 50 сыгранных матчей за первую команду, в которых форвард забил 16 голов и отдал восемь ассистов.

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