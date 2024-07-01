За украинским форвардом внимательно следят европейские клубы и "черно-белым" трудно будет удержать его в команде.

Жирона начала переговоры по позорному трансферу – Довбик и Цыганков могут получить в партнеры игрока из России

Как сообщает Мигель Коста со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио, Жирона выбрала две альтернативы Довбику. Каталонцы могут вернуть в команду Тати Кастельяноса, который запомнился покером в ворота Андрея Лунина в кампании 2022/23, или приобрести Даниэля Москеру у Букараманги.

Колумбийский нападающий сыграл за свой клуб в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и один ассист.

Португалия – Словения: анонс матча 1/8 финала Евро-2024