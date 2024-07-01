Довбику подыскали сразу две альтернативы – Жирона нацелилась на "палача" Лунина и сенсационного бомбардира
14:06 - Читати українською
Жирона постепенно готовится к уходу нападающего сборной Украины Артема Довбика.
За украинским форвардом внимательно следят европейские клубы и "черно-белым" трудно будет удержать его в команде.
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Как сообщает Мигель Коста со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио, Жирона выбрала две альтернативы Довбику. Каталонцы могут вернуть в команду Тати Кастельяноса, который запомнился покером в ворота Андрея Лунина в кампании 2022/23, или приобрести Даниэля Москеру у Букараманги.
Колумбийский нападающий сыграл за свой клуб в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и один ассист.
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