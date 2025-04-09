"Цифры доказывают его правоту, это неоспоримо. Но я вижу Довбика прямолинейным, с его физическими данными он должен гораздо больше помогать команде продвигаться вперед, как это делает Лукаку.

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Артем пытается это делать, но вы можете видеть, что это вынужденно, потому что Раньери справедливо просит его об этом. У него другие характеристики, Довбику нужно подавать в штрафную. Без Дибалы он получает меньше мячей, и в целом такие игроки, как Пеллегрини и Суле, должны забивать больше. Мы не видим их голов, как и голов украинца в важных матчах", – цитирует Йорио tuttomercatoweb.

Маурицио Йорио выступал за ряд итальянских клубов, в частности за Интер и Рому. С миланским клубом он завоевывал титул чемпиона Италии, а с римлянами выигрывал Кубок УЕФА.

Стоит напомнить, что Ромелу Лукаку играл против сборной Украины в Лиге наций. Бельгиец трижды забивал в двухматчевом противостоянии с командой Реброва.

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