Наставник римлян Клаудио Раньери имеет претензии к игре украинца и обратился к руководству клуба с запросом о покупке еще одного игрока в линию атаки.

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Основной целью Ромы летом будет Лоренцо Лукка из Удинезе. Клубы общались во время зимнего трансферного окна, но не заключили сделку. Как отмечает Calciomercato, что стоимость 24-летнего форварда должна составлять не менее 25 млн евро.

Отмечается, что Интер и Наполи, которые ведут борьбу за титул чемпиона Италии, также поборются за игрока. Лукка провел 31 матч за Удинезе в Серии А, забив 10 голов и отдав одну результативную передачу.

В активе 27-летнего Довбика 16 забитых мячей и три ассиста в 42 встречах за Рому во всех турнирах.

Также римляне присматриваются к таким игрокам, как Крстович из Лечче и Пайшау из Фейеноорда.

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