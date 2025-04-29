В крайнем раунде Серии А столичной Роме удалось обновить беспроигрышную серию и дотянуть ее до 18 матчей подряд, побив рекорд Лучано Спалетти. Более того, в Милане волки нанесли поражение действующему чемпиону Интеру (1:0) благодаря выстрелу аргентинца Суле еще на старте встречи.

"Не хватает прагматизма": Довбык получил оценку за матч с Интером – он запорол голевой шанс

Отличиться за столичный клуб имел возможность и Артем Довбык, который впервые за время своей римской карьеры со старта сыграл в паре с другим центрфорвардом – Эльдором Шомуродовым. Украинец упустил отличный шанс удвоить преимущество на 73-й минуте. Получив в штрафной передачу от Анхелиньо, Артем не слишком удачно обработал мяч, и после удара с левой сумел "испортить" своей ногой Ачерби, который успел воспользоваться медлительностью украинца. Мяч полетел выше ворот. Еще один удар Артем нанес спустя две минуты. Нагло пошел сразу на трех защитников дриблингом, ударившись о них, как о стену. Все завершилось выстрелом с левой в руки Зоммеру.

В целом неплохой матч от Довбыка, если не делать акцентов на том самом упущенном шансе. Рома же после победы вплотную приблизилась к зоне ЛЧ, отставая от Ювентуса (4 место) на два балла. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Рома одолела Интер и прорвалась в зону ЛЧ – Довбик упустил 100-процентный шанс, но выгрызал победу на зубах