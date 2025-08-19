Рома до завершения трансферного окна планирует против нескольких игроков. Как сообщает Romapress, речь идет об Артеме Довбике, Стефане Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци.

Считается, что всех троих Рома сможет легко заменить. Отмечается, что на данный момент не поступало убедительных предложений, но римляне намерены рассмотреть любые запросы.

Относительно Артема Довбика, то Джан-Пьеро Гасперини не в восторге от украинца, и хотел бы получить другого центрального нападающего. Изначально Никола Крстович был целью Ромы, но Лечче тормозит переговоры, требуя 25 миллионов евро.

Это заставило Рому обратить внимание на Троя Перротта из АЗ. Нидерландский клуб согласился бы на предложение в 18 миллионов евро, что вполне могли позволить себе римляне, особенно, если удастся продать Довбика.

Стоит заметить, что Артемом интересуется Вильяреал и Милан.

