Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб перед стартом Серии А.

Милан планирует усилить линию атаки и приоритетной целью является Душан Влахович из Ювентуса. "Россонери" не спешат с принятием окончательного решения, зондируя трансферный рынок в поисках привлекательной альтернативы.

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Миланский клуб рассматривает варианты аренды с правом выкупа. Как сообщает Маттео Моретто, Милану посредники предложили подписать Артема Довбика из Ромы. "Волки" готовы продать украинского форварда, если поступит экономически выгодное предложение. Римляне хотели бы получить за Довбика не менее, чем 40 миллионов евро.

Напомним, Артем Довбик присоединился к Роме летом 2024 года. Всего украинец сыграл в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

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