Экс-форвард Ромы и сборной Италии Франческо Грациани прокомментировал матч Ромы против Болоньи (1:0) и игру украинского форварда римлян Артема Довбыка.

"Рома в первые 25 минут выглядела как маленькая Аталанта. Эван Фергюсон поначалу казался ван Бастеном – он был всюду. Он мне понравился. Команда провела великолепный первый тайм, во втором тоже имела хорошие моменты.

Довбык отказал итальянскому гранду – игра в ЛЧ приоритетнее

Довбик? Давайте скорее продадим его Вильяреалу, пока они не передумали. Похоже, он даже Гасперини не нравится", – приводит слова Грациани Retesport.

Ранее появилась информация, что главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбыка. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Возвращение Довбыка в Испанию: у Ромы и Вильяреала возникли разногласия – источник раскрыл детали