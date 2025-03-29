Руководство Ромы получило еще одного кандидата на замену Клаудио Раньери, который должен покинуть клуб с завершением сезона 2024/25.

Как сообщает Sportitalia, пребывание Стефано Пиоли в саудовском клубе достигло критической точки. Итальянский специалист испытывает трудности как на поле, так и во взаимоотношениях внутри команды.

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Отмечается, что в последнее время ходят слухи о конфликте между Криштиану Роналду и Пиоли. Внутренние споры в сочетании с неутешительными результатами ставят под сомнение пребывание итальянца во главе Аль-Насра.

На этом фоне множатся слухи о возможном возвращении Пиоли в Италию. Его имя связывали с несколькими клубами Серии А, в частности с Ромой. Утверждается, что итальянец будет одним из основных кандидатов римлян после ухода Клаудио Раньери в конце сезона.

Пиоли возглавил Аль-Наср в сентябре 2024 года. Сейчас клуб Роналду находится на третьем месте с 51 баллом. От лидера Аль-Иттихада команда отстает на 10 баллов.

Стефано долгое время работал с Миланом, с которым выигрывал Скудетто в сезоне 2021/22.

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