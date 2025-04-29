Клаудио Раньери покинет пост главного тренера “волков” после завершения сезона. Рома в тандеме с итальянским специалистом выбирают нового наставника для команды.

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Как сообщает sport.sky.it, одним из претендентов на пост тренера является Сеск Фабрегас, который сейчас работает с Комо. Владельцы Ромы и сам Клаудио Раньери высоко оценивают испанца, а недавно 73-летний наставник римлян заявил, что Фабрегаса ждет большое будущее.

В шорт-листе Ромы есть еще три кандидата – Стефано Пиоли, Франческо Фариоли и Патрик Виейра.

К слову, "волки" находятся на шестой строчке в турнирной таблице Серии А с 60 баллами.

Стоит заметить, что Сеск Фабрегас со сборной Испании дважды выиграл чемпионат Европы, а также стал чемпионом мира. На полочке специалиста ряд трофеев, которые он добывал, выступая за Челси, Барселону и Арсенал.

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