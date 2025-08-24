Байер предлагал Роме обменять украинца на Виктора Бонифейса, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Обоих форвардов оценивают в 30 млн евро, поэтому переходы должны были состояться без доплат. Впрочем, Рома все же отказала Леверкузену. "Волков" смутили проблемы Бонифейса с дисциплиной и здоровьем (Милан также приостановил трансфер нигерийца из-за сомнительного медосмотра). Также Рома хотела оставить свободный слот для игрока не из ЕС – его уже заполнили ямайцем Леоном Бейли. Последним фактором против обмена стали финансы. Римляне хотят уменьшить свою зарплатную ведомость, а Довбик зарабатывает примерно втрое больше Бонифейса.

Правда, украинцу все еще не гарантировано продолжение карьеры в столице Италии. Рома готова выслушать более выгодные предложения по Довбику и потратить деньги на другого форварда.

