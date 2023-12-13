Начиная с января 2024 года Женералитат Каталонии запретил использование душа в спортзалах и спортивных центрах, если руководство не компенсирует стоимость воды. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Водохранилища Каталонии будут использованы для преодоления засухи, поэтому министерство по борьбе с изменением климата начало борьбу за экономию воды. Как отметил министр Давид Маскорт, "ни для кого не будет исключений, даже для Барселоны".

"Барселоны должна сократить потребление воды. Если клуб хочет продолжать поливать футбольные поля, ему придётся еще больше компенсировать то, что он потребляет", – ответил Маскорт на вопрос о том, должны ли игроки "блаугранас" принимать душ дома после матчей.

То же самое касается игроков остальных каталонских команд – Жироны и Эспаньола.

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