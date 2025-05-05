Рома минимально победила Фиорентину (1: 0), а единственный мяч забил именно Артем Довбик, который в конце первого тайма головой переправил мяч в сетку после скидки Шомуродова (также головой).

Рома благодаря голу Довбика ворвалась в зону Лиги чемпионов – лишь трое лучше украинца

Героем матча, правда, стоит считать вратаря римлян Миле Свилара, который неоднократно спасал Рому от пропущенного гола. Довбик же нарвался на критику со стороны СМИ и болельщиков, поскольку украинский форвард был не очень заметен. На этом мог сказаться стиль игры Ромы, потому что римляне почти весь второй тайм защищались. Между тем, Артема Довбика якобы хочет вернуть испанская Жирона, которая без украинца опустилась до борьбы за выживание. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".